В Казани могут появиться рельсо-струнные дороги

Потенциальные инвесторы предложили Татарстану реализовать проект рельсо-струнных дорог. Подобный транспорт чем-то напоминает монорельс или канатную дорогу, но при этом отличается низким энергопотреблением при скорости до 80 км/ч.
Стоимость реализации такого проекта в среднем вдвое ниже, чем у канатных дорог. Средний срок эксплуатации составляет 50 лет. При надобности количество составов, курсирующих на линии, можно увеличивать, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.
Напомним, в Казани канатную дорогу начнут строить в июле.