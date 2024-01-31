В Казани могут появиться рельсо-струнные дороги

Стоимость реализации такого проекта в среднем вдвое ниже, чем у канатных дорог. Средний срок эксплуатации составляет 50 лет. При надобности количество составов, курсирующих на линии, можно увеличивать, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.