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Власти Краснодара прокомментировали затопленные кладбища города

В Краснодаре после дождей оказалось затоплено кладбище. После публикации ИА KrasnodarMedia в пресс-службе МЦУ краевой столицы прокомментировали эту ситуацию.
Источник: KrasnodarMedia.su

Напомним, пользователи показали фотографии, где видно, как могилы в хуторе Ленина залиты водой. Ранее жители региона высказали свое опасение по поводу заражения воды в результате подтоплений.

Кладбище ушло под воду в Краснодаре

По данным специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК, кладбище хутора Ленина является поселковым и было обустроено до введения в действие закона о погребении и похоронном деле, в связи с чем система ливневой канализации на кладбище отсутствует.

— Выполнить строительство ливневки возможности нет из-за отсутствия свободных территорий, — сообщили ИА KrasnodarMedia в ведомстве. — Для устранения подтоплений на место направляется водооткачивающая техника.