Власти Краснодара прокомментировали затопленные кладбища города

Напомним, пользователи показали фотографии, где видно, как могилы в хуторе Ленина залиты водой. Ранее жители региона высказали свое опасение по поводу заражения воды в результате подтоплений.
Кладбище ушло под воду в Краснодаре
По данным специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК, кладбище хутора Ленина является поселковым и было обустроено до введения в действие закона о погребении и похоронном деле, в связи с чем система ливневой канализации на кладбище отсутствует.
— Выполнить строительство ливневки возможности нет из-за отсутствия свободных территорий, — сообщили ИА KrasnodarMedia в ведомстве. — Для устранения подтоплений на место направляется водооткачивающая техника.