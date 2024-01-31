Долгожданное потепление прогнозируют на Кубани синоптики

Сегодня в Краснодаре до трех тепла, в четверг до 6 выше ноля, в пятницу уже до 8 тепла. Но вместе с потеплением в регион придут и дожди. В краевой столице осадки прогнозируют в пятницу.
В целом на Кубани в ближайшие дни облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, но в пятницу местами небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в пятницу местами 15−18 м/с. Воздух прогреется до 5−10 выше ноля. На побережье края также усилится ветер до 20 м/с. Воздух прогреется до 11 выше ноля.