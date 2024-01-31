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Долгожданное потепление прогнозируют на Кубани синоптики

По прогнозам Краснодарского ЦГМС, в блишайшие пару дней на Кубани начнется потепление.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: KrasnodarMedia.su

Сегодня в Краснодаре до трех тепла, в четверг до 6 выше ноля, в пятницу уже до 8 тепла. Но вместе с потеплением в регион придут и дожди. В краевой столице осадки прогнозируют в пятницу.

В целом на Кубани в ближайшие дни облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, но в пятницу местами небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в пятницу местами 15−18 м/с. Воздух прогреется до 5−10 выше ноля. На побережье края также усилится ветер до 20 м/с. Воздух прогреется до 11 выше ноля.