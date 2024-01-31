Причиной масштабного сбоя в Рунете назвали несовершенный софт

DNS разрабатывалась в 1980-х годах, в тот момент интернет был не таким масштабным, и его безопасность не являлась основным приоритетом. Как следствие, при запросах друг другу DNS-серверы не имеют возможности проверить подлинность ответа. Такой сервер может лишь проверить, поступает ли ответ с того же IP-адреса, по которому был отправлен исходный запрос. Но IP-адреса легко подделать или подменить, из-за чего злоумышленники могут направить пользователя не на тот сайт, на который он хотел зайти, а на потенциально вредоносный. И пользователь может этого не заметить. DNSSEC позволяет повысить надежность проверки подлинности в DNS при помощи цифровых подписей, основанных на криптографических ключах, убедиться в том, что записи не подменили.