Останки губернатора Григория Аксакова перезахоронят в Самаре до конца 2024 года

— Надеюсь, в этом году вопрос будет завершен, потому что это важно и для потомков Аксаковых. Важно, что Дмитрий Игоревич лично откликнулся и взял все под свой контроль, наметил встречу для обсуждения вопросов увековечения памяти Аксаковых. Она пройдет до конца недели.