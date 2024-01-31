Останки губернатора Григория Аксакова перезахоронят в Самаре до конца 2024 года

В Самаре планируют перезахоронить останки Григория Аксакова, который руководил губернией с 1867 по 1872 год. Это сделают на территории Иверского женского монастыря до конца 2024 года. Сейчас идет подготовительная работа.
Фамильное захоронение и останки семьи Аксаковых нашли в 2020 году в заброшенном селе Страхово Борского района. После этого по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в регионе создали рабочую группу по увековечиванию памяти Григория Аксакова. План мероприятий был разработан и утвержден в 2022 году. Для его реализации необходимо пройти ряд процедур.
— Перед захоронением требуются генетические экспертизы останков, согласования, разработка самого захоронения, решение различных технических вопросов. Мы подключили к работе архитекторов, они представили несколько вариантов своего видения памятника. Работа продолжается, — рассказал историк, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов.
Председатель Аксаковского комитета Павел Коровин отметил, что работа по сохранению памяти выдающегося земляка активно идет. Ранее благодаря главе региона был создан Аксаковский сквер. Его разбили на месте несохранившегося дома Аксаковых. В планах — воссоздание Аксаковского музея в Самаре и перезахоронение праха одного из лучших губернаторов Российской империи.
— Надеюсь, в этом году вопрос будет завершен, потому что это важно и для потомков Аксаковых. Важно, что Дмитрий Игоревич лично откликнулся и взял все под свой контроль, наметил встречу для обсуждения вопросов увековечения памяти Аксаковых. Она пройдет до конца недели.
Врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин, в свою очередь, признал, что работа по реализации ранее утвержденного плана идет медленнее, чем предполагалось. По его словам, это связано с рядом трудоемких технических моментов. Однако есть и другая причина.
— Следует честно признать, что были допущены и бюрократические проволочки со стороны сотрудников департамента внутренней политики. Решение всех поставленных губернатором и согласованных Аксаковским комитетом задач будет реализовано, и место перезахоронения Аксакова станет новым знаковым объектом Самарской области, — добавил Дмитрий Кочергин.