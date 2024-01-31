Краснокнижную неясыть выгнали из дома на Елагином. Рейдер — белка

Жилищный конфликт на Крестовском острове пока закончился относительно мирно, все участники целы и невредимы. Так бывает не всегда.
В ЦПКиО белка выгнала из дупла сову, и той пришлось поселиться на «чердаке», рассказывает фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб». Сова — это серая неясыть, рыжая морфа Strix aluco Linnaeus, занесённая в Красную книгу Санкт-Петербурга.
Прошлой зимой «Фонтанка» рассказывала, как, наоборот, сова отобрала жильё у белки. Обитатели Елагина острова нередко взаимодействуют, например белки и синицы интересуются совами, иногда как будто хотят поиграть. Выживают при этом не все.