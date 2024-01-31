Краснокнижную неясыть выгнали из дома на Елагином. Рейдер — белка

Прошлой зимой «Фонтанка» рассказывала, как, наоборот, сова отобрала жильё у белки. Обитатели Елагина острова нередко взаимодействуют, например белки и синицы интересуются совами, иногда как будто хотят поиграть. Выживают при этом не все.