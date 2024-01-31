Первую ветку Западной трамвайной линии в Краснодаре начнут строить в январе

Сведения об этом опубликованы в Telegram-канале проекта модернизации трамвайной сети краевого центра «Новый трамвай Краснодара».



Проект строительства объекта был утвержден в городской администрации и получил положительное заключение госэкспертизы. На этапе строительства 2.1 идет подготовка территории к началу работ. В ближайшее время подрядчик начнет мероприятия по устранению фундаментов бывших гаражей, после чего начнется переустройство инженерных сетей. Укладка рельсов и шпал пройдет после отсыпки грунта и щебня.



Протяженность путей по окончанию текущего этапа составит 2,1 км. Завершить работы планируют летом текущего года. На следующем этапе, до 2025 года, ветку продлят до «Немецкой деревни».



Модернизация трамвайной инфраструктуры проходит в рамках концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части города от 2022 года. По документу, в 2022—2026 годах в Краснодаре появится 35,6 км новых трамвайных путей и 100 единиц новых низкопольных трамваев. Общий объем инвестиций в проект составит 28,4 млрд руб.



Анастасия Донскова.