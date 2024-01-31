Коммунальщики Екатеринбурга подготовились к усиленным снегопадам в городе. Службы увеличили темпы вывоза осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
За весь снежный период 2023 года из Екатеринбурга было вывезено около миллиона тонн снега. С начала текущей зимы удалось убрать уже 720 тонн осадков.
— Не снижая темпов, идет работа по вывозу снега. Мы закончили уборку внекатегорийных, а также первой и второй категории дорог до покрытия. Дорабатываем тротуары, подходы к социальным учреждениям. Готовимся к прогнозируемым снегопадам, — отметил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
На данный момент особое внимание уделяется обработке улиц от гололеда. Поскольку его образованию способствуют обильные осадки и плюсовая температура.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придет оттепель. В регионе потеплеет до +2 градусов. Такое потепление ожидается с 6 по 7 февраля.