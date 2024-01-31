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Коммунальщики Екатеринбурга подготовились к усиленным снегопадам

С начала зимы в Екатеринбурге было убрано 720 тысяч тонн снега.
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 87% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Коммунальщики Екатеринбурга подготовились к усиленным снегопадам в городе. Службы увеличили темпы вывоза осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

За весь снежный период 2023 года из Екатеринбурга было вывезено около миллиона тонн снега. С начала текущей зимы удалось убрать уже 720 тонн осадков.

— Не снижая темпов, идет работа по вывозу снега. Мы закончили уборку внекатегорийных, а также первой и второй категории дорог до покрытия. Дорабатываем тротуары, подходы к социальным учреждениям. Готовимся к прогнозируемым снегопадам, — отметил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

На данный момент особое внимание уделяется обработке улиц от гололеда. Поскольку его образованию способствуют обильные осадки и плюсовая температура.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придет оттепель. В регионе потеплеет до +2 градусов. Такое потепление ожидается с 6 по 7 февраля.

ЖКХ