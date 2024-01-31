Коммунальщики Екатеринбурга подготовились к усиленным снегопадам

— Не снижая темпов, идет работа по вывозу снега. Мы закончили уборку внекатегорийных, а также первой и второй категории дорог до покрытия. Дорабатываем тротуары, подходы к социальным учреждениям. Готовимся к прогнозируемым снегопадам, — отметил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.