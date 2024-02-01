Эксперты рассказали, стоит ли покупать квартиру в феврале 2024 года

Кандидат экономических наук, доцент «Российского экономического университета им. Плеханова» Светлана Коваленко посоветовала не откладывать покупку жилья, так как снижения процентной ставки в ближайшее время не предвидится.
По ее словам, стоимость квадратного метра будет расти. Цены будут повышаться в связи с ростом расходов на строительство, зачастую вызванных инфляционными процессами.
Юрист в сфере недвижимости Екатерина Чернецова полагает, что покупка квартиры в феврале 2024 года может быть выгодной. Сейчас продолжают активно продаваться новостройки, пока действуют программы льготной ипотеки. На вторичном рынке в любое время можно найти выгодное предложение.
По словам юриста, есть еще один немаловажный плюс покупки квартиры в феврале: специалисты по недвижимости пока не загружены большим количеством сделок, поэтому более внимательно отнесутся к пожеланиям покупателей и проверке документов перед сделкой, передает NewsNN.
В свою очередь эксперт по инвестиционной недвижимости Ксения Кириленко добавила, что меры господдержки будут меняться со временем. Она рекомендовала следить за обновлениями в законодательстве и за информацией от банков, передает МИР 24.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» назвал период, когда можно выгодно купить жилье в 2024 году.