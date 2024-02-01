Эксперты рассказали, стоит ли покупать квартиру в феврале 2024 года

Юрист в сфере недвижимости Екатерина Чернецова полагает, что покупка квартиры в феврале 2024 года может быть выгодной. Сейчас продолжают активно продаваться новостройки, пока действуют программы льготной ипотеки. На вторичном рынке в любое время можно найти выгодное предложение.