Хирурги удалили девочке шестой палец на руке в Алматы

Двухлетняя алматинка страдала с рождения многопалостью или сложной формой полидактилии, характеризующейся удвоением первого пальца кисти. Как сообщили специалисты детской больницы, удаление лишнего пальчика — сложный процесс, требующий глубоких знаний эмбриологии верхних конечностей. Сложность также в том, что оба пальчика были гипоплазированы, очень тоненькие. Врачам потребовалось из двух пальцев собирать один палец нормального объема и толщины.