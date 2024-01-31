Хирурги удалили девочке шестой палец на руке в Алматы

Двухлетняя алматинка страдала с рождения многопалостью или сложной формой полидактилии, характеризующейся удвоением первого пальца кисти. Как сообщили специалисты детской больницы, удаление лишнего пальчика — сложный процесс, требующий глубоких знаний эмбриологии верхних конечностей. Сложность также в том, что оба пальчика были гипоплазированы, очень тоненькие. Врачам потребовалось из двух пальцев собирать один палец нормального объема и толщины.
Сложнейшую ортопластическую операцию на кисти руки выполнили совместно ортохирурги ДГКБ и российские специалисты из клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в рамках мастер-класса. За пять дней были прооперированы пять казахстанских детей с редкими аномалиями конечностей и с другими сложными диагнозами. Все операции были длительные.
В больнице отметили, что данные оперативные вмешательства дорогостоящие, но в Казахстане они выполняются в рамках ОСМС.
— В мастер-классе приняли участие также специалисты в области детской ортопедии и ортохирургии, а также анестезиологии — врачи из Алматы, Павлодара, Караганды, Талдыкоргана и Алматинской области. Мастер-класс прошел успешно, помимо сложных ортопластических и реконструктивных операций проводились консультации детей. Это, несомненно, бесценный опыт в лечении и исправлении сложных патологий конечностей, — сказал директор ДГКБ № 2 Алматы Марат Рабандияров.
Отмечается, что в ходе всех этих операций применялась уникальная технология проводниковой анестезии под УЗИ-контролем.
— Данная технология помогает избежать надобности в использовании больших доз наркотических препаратов. Ребенок только седатируется, быстрее просыпается, побочные реакции от наркоза минимизируются. Экстубация пациента происходит в операционной, ребенка сразу будят, — отметил заведующий отделением травматологии ДГКБ № 2 Алматы Ерлан Садырбалин.