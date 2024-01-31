Ирина Салтыкова стала звездой клипа ХК «Трактор»

Как оказалось, тренер «Трактора» Алексей Заварухин примерил на себя роль Данилы Багрова, а Николай Заварухин, соответственно, его брата. Ирина же Салтыкова сыграла в клипе саму себя. Также в видео можно увидеть защитника челябинцев Артема Блажиевского в роди охранника.