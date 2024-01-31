Ирина Салтыкова стала звездой клипа ХК «Трактор»

Клип сняли по мотивам фильма «Брат». Он получил название «Двоюродный брат 2». Главные роли в нем исполнили Ирина Салтыкова и тренеры двух команд — Алексей и Николай Заварухины, которые в действительности являются двоюродными братьями.
Как оказалось, тренер «Трактора» Алексей Заварухин примерил на себя роль Данилы Багрова, а Николай Заварухин, соответственно, его брата. Ирина же Салтыкова сыграла в клипе саму себя. Также в видео можно увидеть защитника челябинцев Артема Блажиевского в роди охранника.
Кроме того, в пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что Салтыкова станет хедлайнером сегодняшнего матча.
Напомним, что матч между челябинцами и екатеринбуржцами состоится уже меньше чем через час.