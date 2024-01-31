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Ирина Салтыкова стала звездой клипа ХК «Трактор»

Тематический видеоролик «черно-белые» сняли в преддверии очередного раунда уральского дерби между «Трактором» и «Автомобилистом».
Источник: соцсети

Клип сняли по мотивам фильма «Брат». Он получил название «Двоюродный брат 2». Главные роли в нем исполнили Ирина Салтыкова и тренеры двух команд — Алексей и Николай Заварухины, которые в действительности являются двоюродными братьями.

Как оказалось, тренер «Трактора» Алексей Заварухин примерил на себя роль Данилы Багрова, а Николай Заварухин, соответственно, его брата. Ирина же Салтыкова сыграла в клипе саму себя. Также в видео можно увидеть защитника челябинцев Артема Блажиевского в роди охранника.

Кроме того, в пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что Салтыкова станет хедлайнером сегодняшнего матча.

Напомним, что матч между челябинцами и екатеринбуржцами состоится уже меньше чем через час.

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