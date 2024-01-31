В «Салават купере» откроют самую большую поликлинику в Казани

В «Салават купере» строят поликлинику, которая станет самым крупным медучреждением первичного звена в Казани. Рассчитывается, что она будет обслуживать 60 тысяч человек из числа прикрепленного населения не только самого микрорайона, но и ближайших территорий, сообщают в мэрии города.
Площадь здания составит более 10 тысяч кв. м. В нем разместятся взрослая и детская поликлиники, дневные стационары, женская консультация, инфекционное отделение и зона профосмотров, травматологический пункт, станция службы скорой помощи. Комплекс оснастят современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Пациентам будут оказывать амбулаторную и круглосуточную стационарную помощь.
По итогам предыдущих десяти лет Казань продолжает оставаться лидером по строительству медицинских учреждений — в городе возвели 16 поликлиник и пять больниц.