В «Салават купере» откроют самую большую поликлинику в Казани

В «Салават купере» строят поликлинику, которая станет самым крупным медучреждением первичного звена в Казани. Рассчитывается, что она будет обслуживать 60 тысяч человек из числа прикрепленного населения не только самого микрорайона, но и ближайших территорий, сообщают в мэрии города.