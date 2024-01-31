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Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в Нижнем Новгороде

За первый дни показов картина собрала в нижегородских кинотеатрах порядка 9,5 млн рублей.
Источник: "Мастер и Маргарита", реж. Михаил Локшин, 2024 г.

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+) возглавила кинопрокат в Нижегородской области. Соответствующая информация появилась на портале ЕАИС Фонда кино.

За первый дни показов картина собрала в нижегородских кинотеатрах порядка 9,5 млн рублей. Посмотрели фильм свыше 25 тысяч зрителей. Всего в Нижегородской области состоялось 690 сеансов.

На «Кинопоиске» фильм оценили в 7.9. Главные роли в нем исполнили Август Диль (Воланд), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). Режиссером выступил Михаил Локшин, который несколько лет назад снял фильм «Серебряные коньки».

Напомним, что новая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала противоречивые отзывы зрителей. Авторы подошли к экранизации очень смело и начали историю с середины — мести Маргариты критику Латунскому. В центр поставили историю о травле, творчестве и любви. Также особое внимание в картине уделили локациям Москвы того времени, а также видоизменили главных героев. Фильм обошёлся создателям в 1,23 млрд рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как режиссеры пытались экранизировать знаменитый роман Булгакова.

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