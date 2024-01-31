Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в Нижнем Новгороде

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+) возглавила кинопрокат в Нижегородской области. Соответствующая информация появилась на портале ЕАИС Фонда кино.
За первый дни показов картина собрала в нижегородских кинотеатрах порядка 9,5 млн рублей. Посмотрели фильм свыше 25 тысяч зрителей. Всего в Нижегородской области состоялось 690 сеансов.
На «Кинопоиске» фильм оценили в 7.9. Главные роли в нем исполнили Август Диль (Воланд), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). Режиссером выступил Михаил Локшин, который несколько лет назад снял фильм «Серебряные коньки».
Напомним, что новая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала противоречивые отзывы зрителей. Авторы подошли к экранизации очень смело и начали историю с середины — мести Маргариты критику Латунскому. В центр поставили историю о травле, творчестве и любви. Также особое внимание в картине уделили локациям Москвы того времени, а также видоизменили главных героев. Фильм обошёлся создателям в 1,23 млрд рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как режиссеры пытались экранизировать знаменитый роман Булгакова.