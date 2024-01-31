Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в Нижнем Новгороде

Напомним, что новая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала противоречивые отзывы зрителей. Авторы подошли к экранизации очень смело и начали историю с середины — мести Маргариты критику Латунскому. В центр поставили историю о травле, творчестве и любви. Также особое внимание в картине уделили локациям Москвы того времени, а также видоизменили главных героев. Фильм обошёлся создателям в 1,23 млрд рублей.