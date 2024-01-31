Эрмитаж стал самой популярной достопримечательностью города во время праздников

Туристический поток в Петербург вырос на 10% во время новогодних праздников и достиг 1 миллиона человек. Самыми популярными достопримечательностями города стали Эрмитаж, Русский музей и Музей Фаберже. Средняя стоимость тура в Северную столицу составила 32,5 тысячи рублей.