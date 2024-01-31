Новые дорожные камеры, установленные в Ленобласти, могут фиксировать более 50 нарушений ПДД

Автоматические системы контроля «Азимут 4» входят в тройку лидеров в сфере распознавания нарушений ПДД. Они применяются в 42 регионах России и странах СНГ и доказали свою результативность в повышении безопасности дорожного движения.
Комплексы способны фиксировать более 50 видов нарушений — как типовых, так и выявленных с помощью нейросетей. Одновременно может контролироваться свыше 12 нарушений.
Например, на дорогах Ленинградской области комплексы распознают превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и неприменение ремней безопасности, стало известно Nw24.