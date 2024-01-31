Здание в центре Воронежа, где жил Самуил Маршак, снова продают за 200 млн

Снова на одном из сайтов бесплатных объявлений появилась информация о продаже здания на улице Карла Маркса, 72, примыкающего к кинотеатру «Пролетарий». Дому в 2024 году исполняется 112 лет. «Фишка» здания в том, что в нем два года жил знаменитый поэт (причем не только детский) Самуил Маршак. Здание выставляли на продажу и ранее. Цена с тех пор не изменилась — владелец хочет получить за дом до 200 миллионов рублей.