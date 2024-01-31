Аварийный пешеходный мост через Почаинский овраг демонтируют

Аварийный пешеходный мост над Почаинским оврагом планируют демонтировать и построить там новую переправу. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Как отмечается, мост хотят снести, так как он признан аварийным. Срок службы конструкции моста уже истек, поэтому провести капитальный ремонт там невозможно. Однако пока мост не закрыт.
Пока неизвестны сроки проведения работ, это зависит, в том числе от организации работ под мостом. Обход будет организован по Лыковой дамбе, либо по улице Малой Покровской.
Напомним, ранее стало известно, что на Почаинском овраге стартовали подготовительные работы к замене ливневого коллектора.