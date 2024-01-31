В Сарове не будут строить торговый центр на месте березовой рощи

Алексей Сафонов опроверг информацию о строительстве торгового центра на месте березовой рощи в Сарове. Ситуацию глава города прокомментировал на личной странице во ВКонтакте.
Ранее в соцсетях появились слухи о том, что березовую рощу на Бессарабенко планируют вырубить, а на ее месте возвести крупный центр. При этом в администрации подчеркивали, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Сегодня Алексей Сафонов развеял все мифы, сообщив, что никакого строительства в этом месте не планируется. Разрешения на такие работы не выдавали.
«Мы поддерживаем мнение жителей, что здесь необходимо сохранить существующий зеленый участок. И дополнительный торговый центр в этом районе не востребован», — заключил Сафонов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в минэкологии прокомментировали жалобы на едкий запах в Нижнем Новгороде.