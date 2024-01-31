Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
Речь идет о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности.
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных
Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ.
Названа причина масштабного сбоя в Рунете
Причиной масштабного сбоя назвали несовершенный софт.
В Минпросвещения сообщили об изменениях на уроках труда в школах
На уроках труда в российских школах учащиеся 5−9 классов будут изучать, в частности, робототехнику и 3D-моделирование.
Найдены обломки пропавшего самолета Амелии Эрхарт
Фрагменты загадочно исчезнувшего борта нашли на дне Тихого океана.
Главные новости к вечеру 31 января
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии