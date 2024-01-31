Главные новости к вечеру 31 января

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Речь идет о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности.



В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ.



Названа причина масштабного сбоя в Рунете

Причиной масштабного сбоя назвали несовершенный софт.



В Минпросвещения сообщили об изменениях на уроках труда в школах

На уроках труда в российских школах учащиеся 5−9 классов будут изучать, в частности, робототехнику и 3D-моделирование.



Найдены обломки пропавшего самолета Амелии Эрхарт

Фрагменты загадочно исчезнувшего борта нашли на дне Тихого океана.