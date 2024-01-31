Узбекистан впервые примет чемпионат мира по ММА

В честь предстоящего события в Ташкенте прошла конференция с участием президента Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрита Брауна, замминистра спорта Шахрилло Махмудова, замминистра обороны Алишера Норбаева и зампредседателя НОК, первого зампредседателя Ассоциации смешанных единоборств Узбекистана Шерзода Тошматова.
«Мы рады представить Ташкент в качестве организатора престижного чемпионата мира IMMAF 2024 года и с нетерпением ждем возможности объединить мировое сообщество ММА в Узбекистане для необыкновенного праздника спортивного мастерства», — сказал президент Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун.
На конференции официально объявили о том, что чемпионат мира ММА среди любителей впервые пройдет в Узбекистане в октябре 2024 года. Отметим, что подобный турнир проводится впервые в Центральной Азии.
MMA (от английского «mixed martial arts» — смешанные единоборства) — вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник. Большую популярность ММА начал набирать в 20 веке.