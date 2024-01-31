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Трассы закрыли из-за непогоды в семи областях Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспорта на 14 участках дорог республиканского значения в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
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В Актюбинской области для грузовых и общественных видов транспорта закрыт участок дороги «Самара-Шымкент» от Актобе до посёлка Карабутак.

Для всех видов транспорта перекрыли трассу «Самара-Шымкент» от развилки М-32 и А-26 до границы Кызылординской области.

В Алматинской области ограничение введено для всех видов транспорта на трёх участках:

  • «Алматы-Ташкент-Термез» — от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
  • «Алматы-Шелек-Хоргос» — от села Панфилова до границы Жетысуской области;
  • «Алматы-Усть-Каменогорск» — от ПВП до Конаева.

В Жамбылской области также перекрыты три участка трассы «Алматы-Ташкент-Термез»:

  • между сёлами Кенен и Кайнар;
  • от села Кордай до границы Алматинской области;
  • от села Кайнар до села Мерке.

В области Жетысу — участок «Алматы-Усть-Каменогорск» (от границы Алматинской области до Талдыкоргана).

В Кызылординской области ограничение действует на двух участках дорог:

  • «Кызылорда-Павлодар» — от Кызылорды до границы Улытауской области;
  • «Самара-Шымкент» — от границы Актюбинской области до границы Туркестанской области.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В области Улытау невозможно проехать по дорогам «Кызылорда-Павлодар» (от границы Кызылординской области до села Талап) и «Жезказган-Петропавловск» (от посёлка Улытау до границы Костанайской области).

В Костанайской области перекрыт участок трассы «Жезказган-Петропавловск» от границы Улытауской области до Аркалыка.