Трассы закрыли из-за непогоды в семи областях Казахстана

В Актюбинской области для грузовых и общественных видов транспорта закрыт участок дороги «Самара-Шымкент» от Актобе до посёлка Карабутак.
Для всех видов транспорта перекрыли трассу «Самара-Шымкент» от развилки М-32 и А-26 до границы Кызылординской области.
В Алматинской области ограничение введено для всех видов транспорта на трёх участках:
- «Алматы-Ташкент-Термез» — от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
- «Алматы-Шелек-Хоргос» — от села Панфилова до границы Жетысуской области;
- «Алматы-Усть-Каменогорск» — от ПВП до Конаева.
В Жамбылской области также перекрыты три участка трассы «Алматы-Ташкент-Термез»:
- между сёлами Кенен и Кайнар;
- от села Кордай до границы Алматинской области;
- от села Кайнар до села Мерке.
В области Жетысу — участок «Алматы-Усть-Каменогорск» (от границы Алматинской области до Талдыкоргана).
В Кызылординской области ограничение действует на двух участках дорог:
- «Кызылорда-Павлодар» — от Кызылорды до границы Улытауской области;
- «Самара-Шымкент» — от границы Актюбинской области до границы Туркестанской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В области Улытау невозможно проехать по дорогам «Кызылорда-Павлодар» (от границы Кызылординской области до села Талап) и «Жезказган-Петропавловск» (от посёлка Улытау до границы Костанайской области).
В Костанайской области перекрыт участок трассы «Жезказган-Петропавловск» от границы Улытауской области до Аркалыка.