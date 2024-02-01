В Иркутске строят самую большую в городе школу

Работы идут в соответствии с графиком. По контракту четырёхэтажную школу из девяти блоков должны построить до конца 2025 года. Она будет самой большой в городе — на 1550 мест, её площадь составит 30 тыс. квадратных метров. Сейчас на стройплощадке армируют стены и колонны первого этажа, в блоках монтируют гидроизоляцию и опалубки, делают перекрытия второго этажа. Рядом со школой запланировано строительство площадок для школьных мероприятий, возведут спортивную и игровую зоны для учащихся начальных классов.