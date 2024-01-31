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Мокрый снег и порывистый ветер ждут белорусов 1 февраля

Неблагоприятная из-за осадков и усиления ветра погода прогнозируется в республике в первый день февраля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 61% 760 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

Ближайшей ночью осадки затронут в основном северную половину страны. Днем на большей ее части ожидаются кратковременные снег, в том числе мокрый, и дождь. Местами будет скользко, а временами — с порывами ветра. В темное время суток температура по Беларуси установится в пределах от −3 до +2 °С.

В послерассветные часы будет от 0 до +5 °С. Такой максимум возможен в Бресте. В Гродно — на градус холоднее. В Минске, Витебске и Могилеве ожидается не больше +2 °С, в Гомеле — до +3 °С.

Во всех этих городах не обойдется без осадков.