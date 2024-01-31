Мокрый снег и порывистый ветер ждут белорусов 1 февраля

Ближайшей ночью осадки затронут в основном северную половину страны. Днем на большей ее части ожидаются кратковременные снег, в том числе мокрый, и дождь. Местами будет скользко, а временами — с порывами ветра. В темное время суток температура по Беларуси установится в пределах от −3 до +2 °С.
В послерассветные часы будет от 0 до +5 °С. Такой максимум возможен в Бресте. В Гродно — на градус холоднее. В Минске, Витебске и Могилеве ожидается не больше +2 °С, в Гомеле — до +3 °С.
Во всех этих городах не обойдется без осадков.