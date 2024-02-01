В НСО пересчитают диких зверей

«Работы по зимнему маршрутному учету проводятся в два дня: в первый день на маршруте осуществляется затирка следов зверей, на второй день подсчитываются следы, оставленные в течение суток», — отметил государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства Алексей Литвинцев.