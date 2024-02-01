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В НСО пересчитают диких зверей

В Новосибирской области выявят количество лесных животных.

Стартовал зимний маршрутный учет диких животных. Запланировано 2335 маршрутов общей протяженностью 29 тысяч километров, сообщили специалисты регионального министерства природы.

«Работы по зимнему маршрутному учету проводятся в два дня: в первый день на маршруте осуществляется затирка следов зверей, на второй день подсчитываются следы, оставленные в течение суток», — отметил государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства Алексей Литвинцев.

Так, специалисты пересчитают лосей, косуль, кабанов, северных оленей, соболей, лисиц, волков, рысей, куниц, хорьков, зайцев и прочих животных и птиц.

Ранее мы рассказывали про трагический случай, когда охота под Новосибирском закончилась стрельбой и гибелью мужчины.

флора и фауна