В НСО пересчитают диких зверей

Стартовал зимний маршрутный учет диких животных. Запланировано 2335 маршрутов общей протяженностью 29 тысяч километров, сообщили специалисты регионального министерства природы.
«Работы по зимнему маршрутному учету проводятся в два дня: в первый день на маршруте осуществляется затирка следов зверей, на второй день подсчитываются следы, оставленные в течение суток», — отметил государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства Алексей Литвинцев.
Так, специалисты пересчитают лосей, косуль, кабанов, северных оленей, соболей, лисиц, волков, рысей, куниц, хорьков, зайцев и прочих животных и птиц.
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