В России увеличился размер маткапитала

В случае его подписания родители будут получать выплаты только в том случае, если на момент появления ребенка у них уже было российское гражданство и если их ребенок получил российское гражданство по рождению. Новые меры не будут распространяться на граждан России — жителей четырех новых регионов, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей.