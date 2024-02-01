Сатирик № 1 в Молдове выпустил новый том сочинений: «Ковид возрождается, проблема Приднестровья обостряется, а везде страдают люди»

Вышел в свет 17-й том сочинений писателя-сатирика № 1 в Молдове Сергея Евстратьева. Ранее две его книги — «Поминки в Кушмарии» и «Сказки для взрослых» — награждены дипломами Союза писателей Республики Молдова.
Автор верен выбранному курсу. Всё написанное им всегда издаётся на двух языках в одной книге: молдавском и русском.
— Чем вызван такой подход?
— Я рассматриваю его как конкретное действо по расширению взаимопонимания, а отсюда путь к укреплению дружбы народов.
— В таком случае почему маленький тираж? Ведь ваши книги на полках не залеживаются…
— Вышедший том полностью посвящён драматургии: две пьесы «Профили в анфас» и «Вирусы», и киносценарий о Пушкине «Бес арабский». Пьеса не конечный продукт, она основа возможного будущего спектакля или телесериала. Традиционный читатель пьесу читать не любит, отдаёт режиссёрам, которые лишают её девственности, а сам ждёт дитя.
Режиссёр-постановщик моей пьесы в театре «Satiricus» народный артист РМ Санду Греку только её название менял трижды, заставил добавить действующих лиц и лишь после постановки сказал: «Вот теперь можете считать себя драматургом».
— И как Вы среагировали?
— Ответил эпиграммой.
Я совсем не демиург,
Но скажу, как драматург.
Режиссёр, конечно Бог,
Вот артисты — атеисты !
— В свои пьесы в качестве действующих лиц Вы вводите потусторонние силы. В «Сократе» — это Зевс с коллегами- богами, в обеих пьесах — Янус с командой.
— Бог Янус, согласно мифологии, двулик. Он видит всё одновременно с двух сторон, спереди и сзади, а значит объективнее. Отсюда и эпиграф к пьесе:
Жизнь — это фас,
Нет правых и левых.
Есть профили и анфас.
— Вы не считаете, что последние ваши пьесы морально устарели?
— Не думаю. Ковид возрождается, пусть и в другом обличии, Проблема Приднестровья обостряется. И везде страдают люди.
— И всё же почему такая ваша переориентация в творчестве на драматургию?
— Вильям Шекспир заметил: «Жизнь — это театр, люди в нём актёры». Писатель лишь тогда что-то стоит, когда отражает реальную жизнь.
— Ваши планы?
— Не изменились, каждый год по книге.
— Будем ждать. Удачи кавалеру Ордена Глория мунчий и Ордена Республики, спасибо за беседу. Надеюсь не последнюю.