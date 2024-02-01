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Сатирик № 1 в Молдове выпустил новый том сочинений: «Ковид возрождается, проблема Приднестровья обостряется, а везде страдают люди»

Вышел в свет 17−1 том сочинений писателя-сатирика № 1 в Молдове Сергея Евстратьева.
Источник: Комсомольская правда

Вышел в свет 17-й том сочинений писателя-сатирика № 1 в Молдове Сергея Евстратьева. Ранее две его книги — «Поминки в Кушмарии» и «Сказки для взрослых» — награждены дипломами Союза писателей Республики Молдова.

Автор верен выбранному курсу. Всё написанное им всегда издаётся на двух языках в одной книге: молдавском и русском.

— Чем вызван такой подход?

— Я рассматриваю его как конкретное действо по расширению взаимопонимания, а отсюда путь к укреплению дружбы народов.

— В таком случае почему маленький тираж? Ведь ваши книги на полках не залеживаются…

— Вышедший том полностью посвящён драматургии: две пьесы «Профили в анфас» и «Вирусы», и киносценарий о Пушкине «Бес арабский». Пьеса не конечный продукт, она основа возможного будущего спектакля или телесериала. Традиционный читатель пьесу читать не любит, отдаёт режиссёрам, которые лишают её девственности, а сам ждёт дитя.

Режиссёр-постановщик моей пьесы в театре «Satiricus» народный артист РМ Санду Греку только её название менял трижды, заставил добавить действующих лиц и лишь после постановки сказал: «Вот теперь можете считать себя драматургом».

— И как Вы среагировали?

— Ответил эпиграммой.

Я совсем не демиург,

Но скажу, как драматург.

Режиссёр, конечно Бог,

Вот артисты — атеисты !

— В свои пьесы в качестве действующих лиц Вы вводите потусторонние силы. В «Сократе» — это Зевс с коллегами- богами, в обеих пьесах — Янус с командой.

— Бог Янус, согласно мифологии, двулик. Он видит всё одновременно с двух сторон, спереди и сзади, а значит объективнее. Отсюда и эпиграф к пьесе:

Жизнь — это фас,

Нет правых и левых.

Есть профили и анфас.

— Вы не считаете, что последние ваши пьесы морально устарели?

— Не думаю. Ковид возрождается, пусть и в другом обличии, Проблема Приднестровья обостряется. И везде страдают люди.

— И всё же почему такая ваша переориентация в творчестве на драматургию?

— Вильям Шекспир заметил: «Жизнь — это театр, люди в нём актёры». Писатель лишь тогда что-то стоит, когда отражает реальную жизнь.

— Ваши планы?

— Не изменились, каждый год по книге.

— Будем ждать. Удачи кавалеру Ордена Глория мунчий и Ордена Республики, спасибо за беседу. Надеюсь не последнюю.