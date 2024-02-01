Сатирик № 1 в Молдове выпустил новый том сочинений: «Ковид возрождается, проблема Приднестровья обостряется, а везде страдают люди»

— Вышедший том полностью посвящён драматургии: две пьесы «Профили в анфас» и «Вирусы», и киносценарий о Пушкине «Бес арабский». Пьеса не конечный продукт, она основа возможного будущего спектакля или телесериала. Традиционный читатель пьесу читать не любит, отдаёт режиссёрам, которые лишают её девственности, а сам ждёт дитя.