Рейтинг худших детских больниц составили в Новосибирске

«Если хотите проверить нервную систему на стойкость — обратитесь в детскую поликлинику ОбьГЭСа. Записаться к врачу подростковому — это тот еще квест. На госуслугах нет записи. По 122 звонишь — они так же не могут записать, в регистратуре говорят, что они не записывают. И так по кругу, по тебя не запишут через регистратуру взрослой поликлиники. Ужас, одним словом», — написала свой отзыв местная жительница.