Рейтинг худших детских больниц составили в Новосибирске

В Новосибирске появился рейтинг худших детских поликлиник. Портал «Аргументы и факты — Новосибирск» составил его основываясь на отзывах сервиса 2ГИС.
Детское поликлиническое отделение № 2 (Поликлиника № 18)
Больница находится по адресу улица Широкой, 113. Жители города оценивают ее в 1,6 баллов. Многие отмечают, что очень тяжело дозвониться до регистратуры. Также жалуются на хамство со стороны младшего медперсонала.
«Это какой-то ужас, в регистратуру звоню с 8 утра, уже 11:30 никто трубку не берет, что за бардак??», — пожаловалась Юля К.
Детская поликлиника Городской клинической больницы № 19
Она находится на улице Героев Революции, 12/1. Горожане оценили ее в 1,9 балла. Родители жалуются на длительное ожидание приема врача и грубое отношение сотрудников регистратуры.
«Врачи в большинстве своем приятные и компетентные люди. Регистратура — смесь хамства и некомпетентности. Надеюсь, главврач когда-нибудь обратит внимание на то, как общаются с посетителями и детьми, и на то, какую информацию предоставляют людям», — отметила сибирячка.
Детское отделение Городской поликлиники № 18
Эта больница получила от местных жителей 2 балла. Новосибирцы также жалуются на огромные очереди и ужасное обслуживая, а также некомпетентность некоторых врачей.
«Бесполезное учреждение, врачи живут в своем выдуманном мире, не выполняют свои обязанности, больному не оказывают помощь. Запись возможна только через 2−3 недели, что не имеет смысла для заболевшего ребенка. Без записи — больного не лечат, дежурного врача нет», — негодует Сергей А.
Детская поликлиника (на Гидромонтажная, 52)
От местных жителей медицинское учреждение получило 2,1 балла. Пациенты этой больницы жалуются на компетентность врача-окулиста, хамское поведение врачей и специалистов регистратуры. Кроме того, многие отмечают, что тяжело записаться на прием.
«Если хотите проверить нервную систему на стойкость — обратитесь в детскую поликлинику ОбьГЭСа. Записаться к врачу подростковому — это тот еще квест. На госуслугах нет записи. По 122 звонишь — они так же не могут записать, в регистратуре говорят, что они не записывают. И так по кругу, по тебя не запишут через регистратуру взрослой поликлиники. Ужас, одним словом», — написала свой отзыв местная жительница.
Детское отделение Городской клинической поликлиники № 2
Оценку этой поликлиники поставили в 2,1 балл. Напомним, что она находится по улице Бориса Богаткова, 50. Здесь новосибирцы также недовольны проблемой с записью к врачам, длительное ожидание приема и холодные помещения.
«В поликлинике очень холодно! Отопления, похоже, нет, врачи ходят в свитерах на халаты! Наверное, заведующим совсем наплевать на своих работников, не могут даже обогревателями снабдить», — написал Иван И.