В Хабаровске временно сократят маршруты электричек

Как сообщает минтранс, поезда, следующие от станции «Хабаровск-1» до станций «Хор» и «Вяземская», не будут останавливаться на станции «Юбилейная» до 15 февраля.
Движение электричек следующее:
9 февраля до станции Хабаровск-2 следуют поезда:
- № 6807 «Хор — Хабаровск-1»
- № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1»
От станции Хабаровск-2 отправляется поезд № 6812 «Хабаровск-1 — Вяземская».
10 февраля до станции Хабаровск-2 следует поезд № 6811 по направлению «Вяземская — Хабаровск-1». От станции Хабаровск-2 отправляются поезда:
- № 6802 «Хабаровск-1 — Вяземская»
- № 6804 «Хабаровск-1 — Хор».
Более подробную информацию о движении поездов пассажиры могут узнать по телефону: 8−800−775−00−00. Звонить можно круглосуточно.