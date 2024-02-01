Энтузиасты электротранспорта собрали список зарядных станций в Хабаровске

— В целом, если пользоваться такими быстрыми зарядками регулярно, то стоимость заправки электромобиля будет равна цене заправки обычной малолитражки или гибрида. Поэтому с нашими тарифами на электроэнергию выгоднее заряжать машину от обычной электросети. Так это и делают многие автовладельцы — удлинитель через окно, и машина заряжается всю ночь, — отметил Унагаев.



Конечно, есть энтузиасты, которые на бюджетных электромобилях доезжают от Санкт-Петербурга до Владивостока, ездят и из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, по дороге заряжаясь от обычной электросети. Но развитие сети быстрых зарядных станций должно сделать эти путешествия менее экстремальными.



Как отметили в федеральном правительстве, за 2022−2023 годы введено две очереди строительства быстрых зарядных станций на территории 35 регионов. На сегодняшний день установлено более 1,1 тыс. быстрых зарядных станций. План по установке «быстрых» ЭЗС в этом году составляет 1437 единиц. — В 2024 году речь идет о двукратном увеличении сети и о двукратном увеличении количества регионов, в которых создается быстрая зарядная инфраструктура. Количество быстрых зарядных станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2500, — заявил первый зампред правительства России Андрей Белоусов. Зампред также поручил проработать дополнительные меры для развития специальных платформ, позволяющих потребителям удобно находить и пользоваться ЭЗС, мониторить развития такой инфраструктуры.



Справка от клуба LeafKHV: