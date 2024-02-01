Энтузиасты электротранспорта собрали список зарядных станций в Хабаровске

Сеть быстрых заправок для электромобилей в 2024 году распространят на 65 регионов России. К концу года она должна насчитывать больше 2500 единиц. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске автовладельцы электрических автомобилей давно образовали устойчивое сообщество и регулярно мониторят появление заправок как частных, так и от компании «РусГидро». По словам организатора клуба LeafKHV Дмитрия Унагаева на данный момент в краевой столице работает 21 быстрая заправка для электромобилей. При этом 11 подобных станций находятся на дороге Хабаровск- Владивосток.
— Впервые эти заправки появились на федеральной трассе несколько лет назад, в преддверии форума АТЭС, но долго шла их наладка. Сейчас на дороге каждые 100 — 120 километров стоит станция «РусГидро». Когда мы гнали из Владивостока две Tesla Model 3 Performance, то проверяли зарядную инфраструктуру на трассе. Общее время перегона с учётом процедур зарядки составило 14 часов. Но это мы так заезжали и тестировали. В целом же, для электромобиля с большой емкостью батареи типа Tesla достаточно одной полной зарядки в середине маршрута, это примерно 2 часа. Для Nissan Leaf, у которых батареи скромнее, заряжаться придется чаще, — сообщил Дмитрий Унагаев. Развитие сети таких заправок дает возможность увеличить радиус использования электрических автомобилей, по сути сугубо городских. Хотя дорогие модели и имеют запас хода 400 километров и больше, но их минус как раз в цене.
— В целом, если пользоваться такими быстрыми зарядками регулярно, то стоимость заправки электромобиля будет равна цене заправки обычной малолитражки или гибрида. Поэтому с нашими тарифами на электроэнергию выгоднее заряжать машину от обычной электросети. Так это и делают многие автовладельцы — удлинитель через окно, и машина заряжается всю ночь, — отметил Унагаев.
Конечно, есть энтузиасты, которые на бюджетных электромобилях доезжают от Санкт-Петербурга до Владивостока, ездят и из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, по дороге заряжаясь от обычной электросети. Но развитие сети быстрых зарядных станций должно сделать эти путешествия менее экстремальными.
Как отметили в федеральном правительстве, за 2022−2023 годы введено две очереди строительства быстрых зарядных станций на территории 35 регионов. На сегодняшний день установлено более 1,1 тыс. быстрых зарядных станций. План по установке «быстрых» ЭЗС в этом году составляет 1437 единиц. — В 2024 году речь идет о двукратном увеличении сети и о двукратном увеличении количества регионов, в которых создается быстрая зарядная инфраструктура. Количество быстрых зарядных станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2500, — заявил первый зампред правительства России Андрей Белоусов. Зампред также поручил проработать дополнительные меры для развития специальных платформ, позволяющих потребителям удобно находить и пользоваться ЭЗС, мониторить развития такой инфраструктуры.
Справка от клуба LeafKHV:
Список зарядных станций в г. Хабаровск
Частные станции с доступом через мобильное приложение «РОСТОК»
1. ул. Куйбышева 36 (р-н ул. Большая)
2. ул. Краснореченская 92/1 (АТРИУМ)
3. ул. Комсомольская 55 (ЖК Культура)
4. ул. Станционная 2 (ЖД Вокзал)
5. ул. Даниловского 6Б (ТЦ Норд)
6. ул. Краснореченская 213 (Реми Сити)
Частные станции с доступом через мобильное приложение «РОСТОК» и «Touch»
7. ул. Суворова 51 (ТЦ ЭВР) «РОСТОК»
8. ул. Тихоокеанская 218Б (гостиница Диадема) «РОСТОК»
9. ул. Матвеевское шоссе 36А (Аэропорт) «РОСТОК»
10. ул. Вахова 8 г «Touch»
Частные станции с доступом через мобильное приложение «РОСТОК»
11. ул. Павла Морозова 118 Смайл март (only Type1/Type2)
12. ул. Павла Морозова 83 (Арена Ерофей)
13. Тихоокеанская 215 (Type1/Type2)
14. Тихоокеанская 170 (Type1/Type2)
15. ул. Кола Бельды 5 (Type1/Type2)
16. ул. Вахова 2 (Type1/Type2)
Станции «РусГидро»
17. ул. Ленинградская 28 (ЭкоДом)
18. Восточное шоссе 21 (Роснефть)
19. ул. Совхозная 79/1 (АЗК)
20. Аэропорт
21. ул. Ленинградская 28И (Макси Молл).
Список станций на трассе Хабаровск — Владивосток.
1. Хор (Chademo 40кВт)
2. Вяземский (Chademo 40кВт)
3. Бикин (Chademo 16кВт)
4. Лучегорск (Chademo 40кВт)
5. Дальнереченск (Chademo 30кВт)
6. Горные Ключи (Chademo 30кВт)
7. Спасск-Дальний (Chademo 50кВт)
8. Сибирцево (Chademo 50кВт)
9. Уссурийск (Chademo 20кВт)
10. Артём (Chademo 50кВт)
11. Владивосток о. Русский МиниТЭЦ (Chademo 50кВт).