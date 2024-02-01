Непогода вновь обрушилась на Казахстан: на юге образовались километровые пробки (видео)

Непростая ситуация сложилась на трассах в Жамбылской и Туркестанской областях. На границе этих двух областей скопились многотонные фуры и легковые авто оказались заложниками непогоды. Из-за того, что трассу закрыли, машины застряли в степи, ожидая улучшения условий.
Похожая картина наблюдалась и при выезде из Тараза в сторону Шымкента: там скопились больше 100 машин. Полиция перегородила дорогу, чтобы водители не стали жертвами гололедицы.
На западе страны тоже непогода. В Актобе уже второй день идет снег. Синоптики говорят, что за январь в области выпала двойная норма: вместо положенных 25 миллиметров — 54.
Ожидается, что в ближайшие дни снегопад продолжится. А на следующей неделе ожидается повышение температуры до плюсовых отметок. Поэтому задача коммунальщиков — как можно быстрее вывезти снег на полигон.
«Из-за недостаточного количества техники и по причине того, что не справлялся с работой, мы подали в суд на одного из 14 подрядчиков и расторгли с ним договор. В целом с начала января из города вывезено 90 тысяч кубов снега», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Айдарбек Жумабек.