Непогода вновь обрушилась на Казахстан: на юге образовались километровые пробки (видео)

«Из-за недостаточного количества техники и по причине того, что не справлялся с работой, мы подали в суд на одного из 14 подрядчиков и расторгли с ним договор. В целом с начала января из города вывезено 90 тысяч кубов снега», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Айдарбек Жумабек.