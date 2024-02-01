Нам пишут: хабаровчане продолжают массово жаловаться на гололед

Растаявший после небольшого потепления снег вновь застыл и превратился в камень. Местами дороги присыпало снегом и ходить стало еще опаснее.
Например, на Авиагородке за эту зиму всего два раза посыпали песком, техники в этом районе не видели с прошлого года.
— Прошлой зимой, 20 января, видели, как чистили от наледи дороги, снегоуборочная техника прошла по улице Мирной и далее до Навигационной. В этом году посыпали песком, который улучшил ситуацию лишь немного. Обращались с претензиями в вышестоящие органы — бесполезно, — пишет в наш телеграм-канал хабаровчанин.
Чтобы не упасть горожане замедляют шаг и постоянно смотрят под ноги. Технику встретишь разве что по Матвеевскому шоссе и в центре. Причем такая ситуация практически в каждом районе города.