Нам пишут: хабаровчане продолжают массово жаловаться на гололед

— Прошлой зимой, 20 января, видели, как чистили от наледи дороги, снегоуборочная техника прошла по улице Мирной и далее до Навигационной. В этом году посыпали песком, который улучшил ситуацию лишь немного. Обращались с претензиями в вышестоящие органы — бесполезно, — пишет в наш телеграм-канал хабаровчанин.