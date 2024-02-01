В клубе «Небар» Новосибирска мужчина ласкал голую женщину на барной стойке

Неизвестный мужчина ласкал и целовал девушку в клубе «Небар». Об этом сообщил портал Сиб.фм.
Все происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно полуголую девушку, которую ласкает мужчина, сидящий напротив. Кроме этого, он целовал ее части тела. При этом никто из окружающих не обратил на это внимание.
Подобные ситуация в новосибирских заведениях — не редкость. Например, ранее мы писали, как в ночном клубе одна девушка села на лицо парню. Это был очередной эротический конкурс, а приз — бутылка Шампанского.
А летом прошлого года в одном из заведений обнаружили комнату для занятий сексом. Известно, что там на барной стойке танцуют голые девушки, а ведущий проводит конкурсы на раздевание.