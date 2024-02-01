Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Родину» с двузначным результатом

Тем не менее, в первом тайме гости активно сопротивлялись, не желая отсиживаться в глухой обороне, сумев в первые полчаса создать у ворот Шишкина несколько достаточно опасных моментов, один из которых конвертировали в забитый мяч. И все же, общее превосходство хозяев поля было настолько велико, что данная активность лишь несколько отсрочила очередной разгром кировчан. Начиная примерно с 30-й минуты встречи, движение на поле стало приобретать все более односторонний (в сторону ворот «Родины») характер, что не замедлило отразиться на табло. Более-менее выстояв в первой 45-минутке, после перерыва оборона гостей буквально рассыпалась под прессом атак «СКА-Нефтяника», игроки которого не смогли отказать себе в удовольствии порадовать болельщиков обилием голов, что называется, на любой вкус. Одним из главных героем матча стал нападающий Владимир Каланчин, записавший на свой счет 7 забитых мячей, что стало рекордным показателем в текущем чемпионате страны!