Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Родину» с двузначным результатом

«СКА-Нефтяник» возобновил выступление в регулярном чемпионате России матчем против кировской «Родины». Хабаровчане не стали отступать от приятной для себя традиции, заложенной в последние годы в противостоянии с командой с берегов Вятки. В седьмой раз подряд «Родина» была сокрушена на берегах Амура с двузначным результатом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
Говоря откровенно, в матче «СКА-Нефтяника» против одного из аутсайдеров первенства чуда, или какого-то его подобия никто не ждал. И дело даже не в статистике личных встреч соперников (единственный раз в истории «Родина» выигрывала на берегах Амура в далеком уже 2008 году). Слишком велика сегодня разница в классе между командами Хабаровска и Кирова. Ко всему прочему, в канун отчетной встречи гостей настигло «приключение», которое явно не способствовало позитивному настрою на поединок с одним из главных фаворитов чемпионата. Высадившись в Хабаровске, кировчане не смогли своевременно получить багаж, из-за чего у них сорвалась предматчевая тренировка.
Тем не менее, в первом тайме гости активно сопротивлялись, не желая отсиживаться в глухой обороне, сумев в первые полчаса создать у ворот Шишкина несколько достаточно опасных моментов, один из которых конвертировали в забитый мяч. И все же, общее превосходство хозяев поля было настолько велико, что данная активность лишь несколько отсрочила очередной разгром кировчан. Начиная примерно с 30-й минуты встречи, движение на поле стало приобретать все более односторонний (в сторону ворот «Родины») характер, что не замедлило отразиться на табло. Более-менее выстояв в первой 45-минутке, после перерыва оборона гостей буквально рассыпалась под прессом атак «СКА-Нефтяника», игроки которого не смогли отказать себе в удовольствии порадовать болельщиков обилием голов, что называется, на любой вкус. Одним из главных героем матча стал нападающий Владимир Каланчин, записавший на свой счет 7 забитых мячей, что стало рекордным показателем в текущем чемпионате страны!
Итог встречи — 16:2. Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже 3 февраля. В этот день противостоять хабаровчанам будут гости из Первоуральска — «СКА-Уральский трубник». Начало матча в 13 часов.