Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 1 февраля

В Хабаровске вынесли приговор по резонансному делу. В сентябре прошлого года в центре города мужчина на скорости сбил двух девушек, переходивших дорогу. Их отбросило в сторону, а машина, не остановившись, тут же скрылась с места ДТП. Пострадавшие выжили, но получили немало травм. А их обидчик в итоге останется на свободе — такое решение принял суд.
В Хабаровском крае водитель мусоровоза спас дикого краснокнижного орлана. Он заметил его около полигона с ТКО. Птица ползла по снегу и пыталась взлететь. Никита Субочев, долго не думал. Заметил, что у птицы пробито крыло и тут же отправился к ветеринарам, чтобы те помогли орлану выжить.
Жителей Колымского шоссе Магадана ночью разбудили свист пуль и звуки автомобиля полиции. Это сотрудники ДПС мчались за местным лихачем, который решил устроить гонки по городу. Поэтому пришлось применять табельное оружие.