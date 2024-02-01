Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 1 февраля

В Хабаровске вынесли приговор по резонансному делу. В сентябре прошлого года в центре города мужчина на скорости сбил двух девушек, переходивших дорогу. Их отбросило в сторону, а машина, не остановившись, тут же скрылась с места ДТП. Пострадавшие выжили, но получили немало травм. А их обидчик в итоге останется на свободе — такое решение принял суд.