Строительство четырехэтажной школы в Иркутске идет по графику

В Ленинском районе Иркутска на улице Ярославского продолжают строить новую школу на 1550 мест. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Работы идут по графику. Планируется построить учреждение до конца 2025 года. Ленинский округ активно развивается, поэтому именно здесь мы возводим самую большую школу в городе, — говорит министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Кстати, всего блоков — девять. Здание будет четырехэтажным, а его общая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Рядом со школой оборудуют площадку для мероприятий, а также спортивную и игровую зону для младших классов.
Внутри помимо классов предусмотрят столовую, кухню, медкабинет, процедурную комнату, спортзал, бассейн с душевыми и раздевалками, тренерскую комнату и библиотеку.
На строительство выделено почти 2,9 млрд рублей.