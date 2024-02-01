Апельсины или мандарины: что полезнее

Эксперты отметили, что у всех фруктов очень богатый состав, и богаты цитрусовые не только витамином С, но и флавоноидами — антиоксидантами, защищающими организм от разрушения, и фитонцидами — природными веществами, повышающими иммунитет. Много в плодах и пектинов — растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует выводу токсинов из организма.