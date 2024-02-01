Ученые оценили риск пандемии из-за «зомби-вирусов»

«Поэтому важно знать, не сохраняется ли этот вирус в условиях вечной мерзлоты в захороненных телах умерших от этой болезни людей, в этом может быть большая опасность. Этот вопрос был исследован российскими вирусологами. В телах людей, умерших от оспы и похороненных в условиях вечной мерзлоты, можно обнаружить ДНК этого вируса, но инфекционный вирус не обнаруживается. Другой реальный возбудитель тяжелой болезни — это бактерии сибирской язвы, вызывающие смертельную болезнь у животных и человека. Эти бактерии образуют очень устойчивые споры, которые хорошо сохраняются в скотомогильниках, особенно в условиях вечной мерзлоты. Эти споры могут очень долго оставаться активными, и там всегда должна проявляться озабоченность возможностью поднять эти споры, заразить животных и человека. У животных эти споры могут вызвать массовое заболевание. Человек тоже может тяжело заболеть, но эпидемию или тем более пандемию это вызвать не может, поскольку этот возбудитель не способен передаваться от человека к человеку», — сказал Альтштейн.