Под Хабаровском водитель попал в больницу, врезавшись в стоящий автобус

Под Хабаровском водитель Toyota попал в больницу, врезавшись в стоящий автобус. Пострадавшего увезли к врачам очевидцы, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Авария произошла днём 31 января на 34-м километре трассы «Уссури». Неустановленный водитель двигался из краевого центра в сторону Владивостока и не уследил за дорогой. Машину занесло, после чего она въехала в ПАЗ, который стоял на обочине.
«Как пояснил 61-летний водитель автобуса, транспортное средство начало ломаться во время движения, в связи с чем он решил остановиться. Когда мужчина выходил с целью выставить знак аварийной остановки, произошёл удар», — отметили в Госавтоинспекции.
В результате столкновения владелец легковушки получил травмы. Не став дожидаться приезда скорой, хабаровчанина доставили в больницу свидетели ДТП. Личность пострадавшего сейчас устанавливается.