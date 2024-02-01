Телевизоры перестанут работать у части жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае перестанут работать телевизоры в некоторых населённых пунктах из-за профилактических работ. Об этом сообщили в филиале РТРС «Дальневосточный региональный центр».
Как говорится в объявлении, первый этап работ пройдёт сегодня, 1 февраля. Отключения затронут село Арка (с 11:00 до 17:00), село Чумикан (с 10:00 до 16:00), а также посёлок Победа (с 11:00 до 17:00). В перечисленных населённых пунктах не будут работать цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.
Следующая волна отключений пройдёт с 5 по 8 февраля включительно. В указанный период доступ к первому и второму мультиплексу пропадёт у жителей Удского, Ини, Аяна, Тыра и Охотска. Перерыв трансляции продлится с 11:00 до 17:00.
«На время отключений не рекомендуется менять настройки ТВ и радио. После завершения работ вещание продолжится в обычном режиме», — прокомментировали в РТРС.
С актуальным расписанием отключений телесигнала можно ознакомиться на официальном сайте компании по ссылке.