Телевизоры перестанут работать у части жителей Хабаровского края

Как говорится в объявлении, первый этап работ пройдёт сегодня, 1 февраля. Отключения затронут село Арка (с 11:00 до 17:00), село Чумикан (с 10:00 до 16:00), а также посёлок Победа (с 11:00 до 17:00). В перечисленных населённых пунктах не будут работать цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.