Фиктивные полисы ОСАГО продавал хабаровчанин жителям разных регионов

В Хабаровске задержан мужчина, продавший 40 жителям разных регионов России фиктивные полисы ОСАГО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию Хабаровска с сообщением о мошенничестве обратился владелец автомобиля. Мужчина пояснил правоохранителям, что за 8 тысяч рублей приобрёл у неизвестного человека электронный полис ОСАГО, номер которого, как в дальнейшем выяснилось, не числится в базе Российского союза автостраховщиков, а значит, является недействительным. Заявитель добавил, что объявление о покупке страховки по низкой цене он нашёл на одном из интернет-сайтов, оплату совершал переводом, а цифровой документ получил по электронной почте.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не имел никакого отношения к страховым компаниям и попросту обманывал граждан. Он скачивал в сети Интернет пустые бланки полисов, а данные обратившихся жертв вносил в них при помощи графических программ. Соответственно, при дорожно-транспортном происшествии автовладельцы не могли воспользоваться таким поддельным документом.
В настоящее время полицейские установили, что от противоправной деятельности подозреваемого пострадали 40 человек, в том числе жители Хабаровского, Красноярского и Приморского краев, а также Сахалинской области и города Санкт-Петербурга. Общая сумма причинённого им ущерба составляет порядка полумиллиона рублей.
При обыске квартиры афериста и его дачного дома сотрудники полиции обнаружили и изъяли компьютеры, внешние жесткие диски, банковские и сим-карты.
В отношении него Следственным управлением УМВД России по г. Хабаровску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.