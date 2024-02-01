Фиктивные полисы ОСАГО продавал хабаровчанин жителям разных регионов

В полицию Хабаровска с сообщением о мошенничестве обратился владелец автомобиля. Мужчина пояснил правоохранителям, что за 8 тысяч рублей приобрёл у неизвестного человека электронный полис ОСАГО, номер которого, как в дальнейшем выяснилось, не числится в базе Российского союза автостраховщиков, а значит, является недействительным. Заявитель добавил, что объявление о покупке страховки по низкой цене он нашёл на одном из интернет-сайтов, оплату совершал переводом, а цифровой документ получил по электронной почте.