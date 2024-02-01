Каток на набережной Хабаровска вошёл в ТОП-10 самых атмосферных в России

Напомним, каток на набережной Хабаровска ждёт гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу — до часа ночи. В пункте проката все желающие могут воспользоваться арендой коньков (прокат закрывается в 23:00), работает камера хранения.



В ТОП-10 самых атмосферных катков России также вошли ледовая площадка в Москве на ВДНХ, зона в общественном пространстве «Флагшток», Санкт-Петербург и озеро Байкал в Иркутской области и Республики Бурятия — зимой водоём становится огромным естественным катком и погонять по льду самого глубокого озера в мире мечтают многие путешественники. Для активных и выносливых туристов организуют походы на коньках, во время которых можно обойти Ольхон и переночевать в необычных местах.