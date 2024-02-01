Каток на набережной Хабаровска вошёл в ТОП-10 самых атмосферных в России

Эксперты сервиса путешествий tutu собрали данные о самых необычных и атмосферных катков России зимой 2023/24 годов. В отобранную специалистами десятку вошла и ледовая площадка на набережной Амура в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Крупнейшему городу российского Дальнего Востока — самый большой по площади каток, здесь можно рассекать лёд на 7 тысячах квадратных метров. Семейный бесплатный каток разделён на несколько зон: детскую, основную, а также хоккейную площадку. На территории установлены арт-объекты и места, где можно сделать фото. Рядом — фудкорты с уличной едой и горячим чаем.
Напомним, каток на набережной Хабаровска ждёт гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу — до часа ночи. В пункте проката все желающие могут воспользоваться арендой коньков (прокат закрывается в 23:00), работает камера хранения.
В ТОП-10 самых атмосферных катков России также вошли ледовая площадка в Москве на ВДНХ, зона в общественном пространстве «Флагшток», Санкт-Петербург и озеро Байкал в Иркутской области и Республики Бурятия — зимой водоём становится огромным естественным катком и погонять по льду самого глубокого озера в мире мечтают многие путешественники. Для активных и выносливых туристов организуют походы на коньках, во время которых можно обойти Ольхон и переночевать в необычных местах.