Реконструкцию Новосибирского областного театра кукол перенесли на 2025

Реконструкцию старого здания Новосибирского областного театра кукол перенесли на 2025 год. Причина — отсутствие федерального финансирования.
— Заявку мы подавали в федеральный бюджет, не попали, будем дальше подавать на следующий год, — рассказал ТАСС и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Директор театра Юрий Горлатых уточнил, что проектно-сметная документация уже готова. Объем средств из федерального бюджета оценивается в 400 миллионов рублей. На время работ театр должен будет переехать в другое здание — есть договоренность с ДК Октябрьской революции и с Домом актёра.