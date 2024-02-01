Реконструкцию Новосибирского областного театра кукол перенесли на 2025

Директор театра Юрий Горлатых уточнил, что проектно-сметная документация уже готова. Объем средств из федерального бюджета оценивается в 400 миллионов рублей. На время работ театр должен будет переехать в другое здание — есть договоренность с ДК Октябрьской революции и с Домом актёра.