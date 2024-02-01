В Красноярске в третий раз пройдет Krasnoyarsk Winter Trail Fest

В течение двух дней — 24 и 25 февраля — участники пробегут по самым завораживающим местам левого и правого берегов Енисея. Они побывают в снежной сказке природного парка «Красноярские Столбы», пробегутся по горнолыжным склонам Фанпарка «Бобровый лог», увидят покрытую льдом реку Мана, Красноярскую ГЭС, скалистые склоны Караульненского нагорья и оценят масштаб эко-парка «Гремячая грива».
Всего для участников масштабного фестиваля подготовлены 2 вида спортивных дисциплин и 4 различные дистанции: соревнования по северной ходьбе и забег на 5 км, а также забеги на 21, 46 и 100 км.
Для тех, кто захочет побольше узнать о Красноярске, краевой ТИЦ подготовил различные экскурсии по городу. Гости мероприятия побывают на самой длинной лестнице в России, а также посетят смотровую площадку Николаевской сопки, с которой открывается живописная панорама на весь город. Также для победителей подготовили подарки и памятные сувениры с красотами Енисейской Сибири, отмечает пресс-служба Центра.
Первый фестиваль зимнего бега по горам прошел в Красноярске в 2022 году и с тех пор стал традиционным.
Зарегистрироваться можно по ссылке.