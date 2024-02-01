В Красноярске в третий раз пройдет Krasnoyarsk Winter Trail Fest

Для тех, кто захочет побольше узнать о Красноярске, краевой ТИЦ подготовил различные экскурсии по городу. Гости мероприятия побывают на самой длинной лестнице в России, а также посетят смотровую площадку Николаевской сопки, с которой открывается живописная панорама на весь город. Также для победителей подготовили подарки и памятные сувениры с красотами Енисейской Сибири, отмечает пресс-служба Центра.