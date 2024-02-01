Многокилометровые пробки сковали Иркутск утром 1 февраля

Утренний затор для жителей областной столицы не редкость. Пробки в Иркутске 1 февраля 2024 года образовались во всех районах города. Горожанам, которые вынуждены добираться до работы на транспорте, сегодня не повезло. Красными линиями обозначены все оживленные улицы. Информацию об этом можно посмотреть в сервисе Яндекс. Карты.
Пробки в Иркутске 1 февраля
Например, на Трактовой из-за аварии в среднем ряду затор растянулся на два километра, стоит Объездная дорога Первомайский-Университетский, небольшая пробка заметна на улицах Лермонтова, Маяковского и Гоголя. В Октябрьском округе красной линией отмечены улицы Советская и Депутатская. Огромный затор на улице Сурнова, стоит Плотине ГЭС.
Но даже к многокилометровым пробкам некоторые сибиряки относятся с юмором.
— Даже в Москве таких пробок нет;
— А я проехал без пробок. В шесть утра;
— Кажется, на учебу я сегодня не попаду, — пишут горожане.
Но уже через несколько часов ситуация улучшится, пробки в Иркутске 1 февраля 2024 года начнут рассасываться, а движение придет в норму.