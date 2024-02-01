Многокилометровые пробки сковали Иркутск утром 1 февраля

Утренний затор для жителей областной столицы не редкость. Пробки в Иркутске 1 февраля 2024 года образовались во всех районах города. Горожанам, которые вынуждены добираться до работы на транспорте, сегодня не повезло. Красными линиями обозначены все оживленные улицы. Информацию об этом можно посмотреть в сервисе Яндекс. Карты.