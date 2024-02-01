Иркутский блогер поработал в Иркутской электросетевой компании

— Энергетики выявляют незаконную «врезку» и, естественно, отключают. И таких случаев масса оказывается. Только на прошлой неделе — 17! На такую заявку прибыли и мы. Сначала обесточивается линия. Отключаем КТП (комплектная трансформаторная подстанция), а уже далее отрезаем провода. Ребята рассказали случаи, что вот так отрезали, потом приехали, а дом снова подключен. И так три раза на дню! Дальше уже конечно службу безопасности подключили к вопросу. Люди совсем бессовестно поступают.