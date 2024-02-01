Иркутский блогер поработал в Иркутской электросетевой компании

О трудовых буднях сотрудников Иркутской электросетевой компании рассказал известный в Иркутске ведущий и блогер Александр Манаков. Он провел рабочую смену вместе с бригадой в Хомутово.
— Заступил на смену утром, потом инструктаж, выдача спецодежды, — рассказывает Александр на своей странице «ВКонтакте». — Оделись как медведи — мороз. Неудобно в таком одеянии, но ребята сказали, что привыкли. Первая заявка — отправляемся на место. Скачем по дорогам Хомутово. В дороге узнал, что творят люди, чтобы хапнуть электричества бесплатно.
Пришлось гостю столкнуться хоть и с вопиющими, но вполне типичными случаями незаконных подключений к электросетям: «серые» майнеры, недобросовестные потребители и даже застройщики, а также народные «умельцы», которые нарушают работу приборов учета.
— Энергетики выявляют незаконную «врезку» и, естественно, отключают. И таких случаев масса оказывается. Только на прошлой неделе — 17! На такую заявку прибыли и мы. Сначала обесточивается линия. Отключаем КТП (комплектная трансформаторная подстанция), а уже далее отрезаем провода. Ребята рассказали случаи, что вот так отрезали, потом приехали, а дом снова подключен. И так три раза на дню! Дальше уже конечно службу безопасности подключили к вопросу. Люди совсем бессовестно поступают.
— Это был тяжелый и холодный день, — поделился впечатлениями Александр. — В итоге остался без обеда и без сил. Аплодирую энергетикам стоя. Заслуживает такая стойкость уважения. Ребята, давайте жить дружно и по совести, не жечь электричество просто так, чтоб у всех у нас всё было ХО-РО-ШО.