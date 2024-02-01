Омич освободил незаконно занятый участок лишь после повторного требования приставов

Предприниматель использовал его для хранения и продажи дров и автомобильных покрышек, а также для отдыха персонала.
При этом участок размером в 972 квадратных метра в аренду не представлялся, и был занят омичом самовольно. Мэрия Омска подала иск в суд и потребовала обязать мужчину освободить участок от порубочного материала, металлического вагона-бытовки, деревянного сооружения и временного металлического объекта.
Суд иск удовлетворил, но мужчина не торопился исполнять его решение.
«В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении на выезд за пределы РФ и о взыскании штрафной санкции — исполнительского сбора», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.
Кроме того предпринимателю разъяснили, что его могут привлечь к административной ответственности. Лишь тогда мужчина расчистил участок.
Ранее мы писали об омичке, которая не выделила своим детям доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала.