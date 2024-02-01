Омич освободил незаконно занятый участок лишь после повторного требования приставов

При этом участок размером в 972 квадратных метра в аренду не представлялся, и был занят омичом самовольно. Мэрия Омска подала иск в суд и потребовала обязать мужчину освободить участок от порубочного материала, металлического вагона-бытовки, деревянного сооружения и временного металлического объекта.