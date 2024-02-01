В Красноярске 30 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

На указанном участке улицы Менжинского 1 февраля произошёл выход воды на проезжую часть. Для устранения всех нарушений была перекрыта подача холодного водоснабжения. Под отключение попали жилые дома на улицах Менжинского, Ладо Кецховели, Пролетарская и Копылова, а также несколько детских садов и школ. С полным списком можно ознакомиться по ссылке здесь.