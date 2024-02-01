В Красноярске 30 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Железнодорожном районе Красноярска 30 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Менжинского. Об этом сообщает диспетчерская служба «005».
На указанном участке улицы Менжинского 1 февраля произошёл выход воды на проезжую часть. Для устранения всех нарушений была перекрыта подача холодного водоснабжения. Под отключение попали жилые дома на улицах Менжинского, Ладо Кецховели, Пролетарская и Копылова, а также несколько детских садов и школ. С полным списком можно ознакомиться по ссылке здесь.
На месте прорыва уже работает коммунальная бригада КрасКом. Вернуть подачу воды в дома планируют к 16:00. В мэрии Красноярска отметили, что из-за аварии автобус № 90 временно не будет заезжать в переулок Боготольский, а пойдёт сразу по Ладо Кецховели.
Информацию по отключению воды можно узнать в диспетчерской службе по телефону: 211−39−63.