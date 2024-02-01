Фотоконкурс «Леди полиции» пройдёт в Иркутской области

«АиФ-Иркутск» объявляет фотоконкурс «Леди полиции», ведь представительницы прекрасного пола в рядах правоохранительного ведомства не только профессионалы своего дела, но и само обаяние.
Присылать фото в форме (горизонтальные) и несколько слов о себе нужно на электронную почту aif-konkurs@bk.ru до 25 февраля включительно. Необходимо указать ФИО, должность, город или район, в котором служите, рассказать о хобби, достижениях и немного о своей профессии, о том, зачем пошли в полицию.
С 26 февраля по 10 марта посетители сайта irk.aif.ru проголосуют за лучшие фото. Победителей ждут призы от партнёров конкурса.
Голосовать можно один раз в сутки за несколько вариантов. Накрутка голосов запрещена. Положение о конкурсе опубликовано по ссылке.