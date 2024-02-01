Фотоконкурс «Леди полиции» пройдёт в Иркутской области

Присылать фото в форме (горизонтальные) и несколько слов о себе нужно на электронную почту aif-konkurs@bk.ru до 25 февраля включительно. Необходимо указать ФИО, должность, город или район, в котором служите, рассказать о хобби, достижениях и немного о своей профессии, о том, зачем пошли в полицию.