В Омской области резко выросли цены на популярные продукты

По данным на 22 января в Омской области резко подорожали морковь (на 5,9% в сравнении с 15 января), лук (3%), картофель (1,9%) и гречневая крупа (на 1,4%).
Небольшой рост цен в пределах 0,7 −1,4% зафиксирован также на такие популярные продукты как творог, мука, молоко жирностью от 2,5 до 3,2%, маргарин и сосиски с сардельками.
Снижение цен за неделю показали такие продукты как свинина (на 2,5%), варёная колбаса (2,7%), яйца (2,3%) и капуста (на 1,7%). В целом в сравнении со всей Россией и с Сибирским федеральным округом, цены на продукты в Омской области являются ниже средних.