В Омской области резко выросли цены на популярные продукты

Снижение цен за неделю показали такие продукты как свинина (на 2,5%), варёная колбаса (2,7%), яйца (2,3%) и капуста (на 1,7%). В целом в сравнении со всей Россией и с Сибирским федеральным округом, цены на продукты в Омской области являются ниже средних.