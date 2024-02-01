«СКА-Нефтяник» поделился видео сверхрезультативного матча в Хабаровске

Всего «красно-черные» забили 16 мячей в ворота кировской «Родины», пропустив всего два гола. Рекорд принадлежит Владимиру Каланчину, он оформил септа-трик, реализовав семь голевых моментов.
По дублю сделали капитан команды Алан Джусоев и «летучий финн» — Туомас Мяаття, также голами отметились Максим Рязанов, Дмитрий Сидоров, Кирилл Девятых, Владислав Кузнецов и Максим Василенко. В хабаровском клубе решили продлить праздник для болельщиков и поделились видео «голевой феерии».
Сейчас принято ругать календарь Федерации хоккея с мячом, почти на два месяца оставившей хабаровчан без «правильного хоккея». Тем не менее домашняя серия, начавшаяся игрой с кировской командой, и которая будет продолжена матчем со «СКА-Уральским Трубником», даст возможность армейцам войти в игровой ритм перед встречами с топ-командами Суперлиги.