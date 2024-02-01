«СКА-Нефтяник» поделился видео сверхрезультативного матча в Хабаровске

Сейчас принято ругать календарь Федерации хоккея с мячом, почти на два месяца оставившей хабаровчан без «правильного хоккея». Тем не менее домашняя серия, начавшаяся игрой с кировской командой, и которая будет продолжена матчем со «СКА-Уральским Трубником», даст возможность армейцам войти в игровой ритм перед встречами с топ-командами Суперлиги.